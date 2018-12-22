Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
22 декабря 18, 15:18
"Аквамен" стартовал на уровне "Лиги справедливости"
Аквамен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Фильм "Аквамен", который режиссер Джеймс Ван снял по мотивам комиксов DC, заработал на вечерних показах в Северной Америке девять миллионов долларов.
Таким образом, очередному проекту из киновселенной DC не удалось улучшить достижение своих предшественников - фильмов "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".

Как отмечает издание Dealine, первый собрал на предварительных показах в четверг 11 миллионов долларов, а второй - 13 миллионов долларов. С учетом дополнительных заработков, в том числе в премиальных сервисах, например, предоставляемых компанией Amazon, "Аквамен" смог заработать 13,7 миллиона долларов на родине.

Что касается конкурирующей киновселенной Marvel, то стартовый результат "Аквамена" оказался на уровне фильма "Доктор Стрэндж", который собрал за тот же период времени 9,4 миллиона долларов. Чуть больше - 10 миллионов долларов - заработал фильм "Веном", также основанный на комиксах Marvel.

Напомним, что ранние прогнозы обещали картине от 65 до 80 миллионов долларов по итогам премьерных выходных. Вполне вероятно, "Аквамен" сможет уложиться в намеченные ему аналитиками рамки. Его рейтинг в системе Rotten Tomatoes составлял на момент выхода в домашний прокат 66 процентов.

Источник: https://www.kinonews.ru
Ещё по теме:
Сборы "Венома" превысили 500 миллионов долларов
Новый захватывающий трейлер фильма "Аквамен"
В прокат вышел запрещенный фильм о Ив Сен-Лоране
Прогнозы по сборам "Фантастических тварей 2" ухудшены
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Disney готовится презентовать ребут фильма "Один дома"
noimageЗвезды "Игры престолов" пообещали секс и драконов
noimageПопулярный сериал от Netflix продлили на 3-й и 4-й сезоны
noimageБен Аффлек нашел себе новый проект
noimageРежиссер "Джона Уика" пообещал развитие истории
Лента новостей