"Аквамен" стартовал на уровне "Лиги справедливости"

Таким образом, очередному проекту из киновселенной DC не удалось улучшить достижение своих предшественников - фильмов "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".





Как отмечает издание Dealine, первый собрал на предварительных показах в четверг 11 миллионов долларов, а второй - 13 миллионов долларов. С учетом дополнительных заработков, в том числе в премиальных сервисах, например, предоставляемых компанией Amazon, "Аквамен" смог заработать 13,7 миллиона долларов на родине.





Что касается конкурирующей киновселенной Marvel, то стартовый результат "Аквамена" оказался на уровне фильма "Доктор Стрэндж", который собрал за тот же период времени 9,4 миллиона долларов. Чуть больше - 10 миллионов долларов - заработал фильм "Веном", также основанный на комиксах Marvel.





Напомним, что ранние прогнозы обещали картине от 65 до 80 миллионов долларов по итогам премьерных выходных. Вполне вероятно, "Аквамен" сможет уложиться в намеченные ему аналитиками рамки. Его рейтинг в системе Rotten Tomatoes составлял на момент выхода в домашний прокат 66 процентов.



