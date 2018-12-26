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26 декабря 18, 11:01
Первый трейлер хоррора Us от режиссера Get Out. ВИДЕО
Us
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Джордан Пил, режиссер оскароносной картины Get Out, работает над новым фильмом. Это вновь хоррор, и называется он коротко: Us.

Джордан Пил, режиссер оскароносной картины Get Out, работает над новым фильмом. Это вновь хоррор, и называется он коротко: Us.

Как сообщается, в центре сюжета находится молодая семья с двумя детьми, которая отправилась в отпуск на побережье Калифорнии. Однажды ночью к ним в дом врываются четверо неизвестных, которые оказываются их точными копиями, двойниками. Более того: таинственные незнакомцы в красном явно хотят убить семейство, чтобы занять их место.



Главные роли исполнили Люпита Нионго («12 лет рабства») и Уинстон Дюк (Black Panther), а также Элизабет Мосс и Яхья Абдул-Матин, известные по сериалу «Рассказ служанки». Сценаристом фильма выступил сам Пил.

Картина выйдет в американский прокат в марте следующего года.

***

По словам Пила, перед тем, как приступить к съемкам, он «настоятельно порекомендовал» актерам посмотреть хорроры, которые он сам считает «классикой жанра». В их числе - «Сияние», «Птицы», «Забавные игры» и «Шестое чувство».
ITC.ua
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