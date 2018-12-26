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26 декабря 18, 13:19
Галь Гадот объявила о завершении съемок "Чудо-женщины 2"
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Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот объявила на своей официальной странице в социальной сети Instagram о завершении съемок второй серии.
Актриса поблагодарила съемочную группу в эмоциональном комментарии к опубликованной фотографии.

"Мы сделали это. Еще раз!! И как бы ни были удивительны съемки первой "Чудо-женщины", этот опыт был еще более уникальным и особенным.. Мы снимали в четырех очень разных местах и в трех странах, и я так горжусь почти тысячью участниками нашей команды, которые приходили на съемочную площадку каждый день, отдавая все свои таланты нашему проекту. Лучших партнеров просто не найти. Мне так повезло, что моим режиссером была единственная и неповторимая Пэтти Дженкинс. У нее всегда была и есть наша поддержка, она давала нам крылья и смелость, и каждый день она помогла нам обрести самую творческую версию себя. Я так рада, что могу назвать ее своей подругой. И нашему удивительно талантливому актерскому составу, который делал каждый день на площадке приятным и веселым, - спасибо!", - написала актриса.

Напомним, что зрители смогут оценить усилия создателей фильма "Чудо-женщина 2" лишь в 2020 году.

Источник: https://www.kinonews.ru
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