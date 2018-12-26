Джонни Депп попрощался с Джеком Воробьем

Эту информацию подтвердил глава производственного департамента студии Walt Disney Шон Бейли.





"Мы хотим привнести новую энергию и жизненную силу. Я люблю предыдущие фильмы, но Ретт Риз и Пол Верник заинтересовались эти проектом именно потому, потому что мы хотим придать ему новое ускорение. Именно это задание они и получили от нас", - прокомментировал он.





На каком персонаже сфокусируется сюжет шестой части, пока не уточнялось. Высказывались разные предположения, в том числе и довольно экзотические. Например, что главным действующим лицом станет пиратка по имени Рэдд. Эта героиня присутствует в оригинальном аттракционе "Пираты Карибского моря", на основе которого в свое время были сняты популярные фильмы с участием Деппа.





Отметим, что у шестой серии "Пиратов Карибского моря" пока нет утвержденного съемочного графика и возможной даты релиза. Ожидается, что картина может быть представлена зрителям не ранее 2020 года. Пятая часть под названием "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", вышла в 2017 году и собрала в мировом прокате около 800 миллионов долларов.



