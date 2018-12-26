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26 декабря 18, 13:35
Первый трейлер хоррора "Мы" от создателя "Прочь"
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Джордан Пил, создатель нашумевшего хоррора "Прочь", представил первый трейлер своей новой ленты "Мы".
В отличие от режиссерского дебюта Пила, "Мы" – это не социальный хоррор, а классический фильм ужасов в стиле "Незнакомцев" и "Вторжения похитителей тел", но вновь про страдающих темнокожих героев.

Действие развернется в наши дни, в центре сюжета окажется семейная пара – Аделаида и Гейб Уилсоны, которая привозит своих детей в дом у моря, где выросла Аделаида. Темнокожая семья прекрасно проводит время со своими "белыми" друзьями, но мать не покидает чувство, что должно случиться нечто ужасное. Когда наступает ночь, Уилсоны обнаруживают странных людей, молча стоящих на подъездной дорожке к их дому. 

Главные роли в пугающей картине исполнили звезды "Черной пантеры" – Лупита Нионго и Уинстон Дьюк, а также Элизабетт Мосс, Тим Хайдекер и Яхья Абдул-Матин II. Последнего совсем недавно можно было увидеть в блокбастере DC "Аквамен".




Источник: https://telegraf.com.ua
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