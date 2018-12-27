Кино Новости кино
27 декабря 18, 12:09
Режиссер "Аквамена" получит "Оскар"
Последний заявлял в 2016 году, что лично вручит Вану золотую статуэтку, если тот сможет упомянуть в "Аквамене" популярный анимационный сериала Stingray.
Джеймс Ван смог выполнить условия пари: в одной из сцен картины по телевизору показывают именно этот сериал. "Я еще не посмотрел "Аквамена", но, насколько мне известно, Джеймс сделал это, и теперь я должен ему "Оскар". Киноакадемия, помогите мне в этом", - написал Райт на своей странице в Twitter.
Руководство Киноакадемии пока не отреагировало на призыв Эдгара Райта. Ранее стало известно, что "Аквамен" не попал в список номинантов на премию в категории "лучшие спецэффекты". Сможет ли экранизация претендовать на победу в других категориях, станет известно 22 января 2019 года, когда состоится презентация списка номинантов.
Напомним, что "Аквамен" стартовал в Северной Америке с худшим результатом киновселенной DC. За пять дней проката он собрал 105 миллионов долларов, то есть меньше, чем "Лига справедливости" за тот же период времени. Мировые сборы превысили 500 миллионов долларов.
Источник: https://www.kinonews.ru