Режиссер "Аквамена" получит "Оскар"

Последний заявлял в 2016 году, что лично вручит Вану золотую статуэтку, если тот сможет упомянуть в "Аквамене" популярный анимационный сериала Stingray.





Джеймс Ван смог выполнить условия пари: в одной из сцен картины по телевизору показывают именно этот сериал. "Я еще не посмотрел "Аквамена", но, насколько мне известно, Джеймс сделал это, и теперь я должен ему "Оскар". Киноакадемия, помогите мне в этом", - написал Райт на своей странице в Twitter.





Руководство Киноакадемии пока не отреагировало на призыв Эдгара Райта. Ранее стало известно, что "Аквамен" не попал в список номинантов на премию в категории "лучшие спецэффекты". Сможет ли экранизация претендовать на победу в других категориях, станет известно 22 января 2019 года, когда состоится презентация списка номинантов.





Напомним, что "Аквамен" стартовал в Северной Америке с худшим результатом киновселенной DC. За пять дней проката он собрал 105 миллионов долларов, то есть меньше, чем "Лига справедливости" за тот же период времени. Мировые сборы превысили 500 миллионов долларов.



