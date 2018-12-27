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27 декабря 18, 12:10
Фильм "Секс и ничего личного" получил приличный доход
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За уикенд комедия собрала 11 млн 363 тыс. 947 грн и заняла по этому показателю четвертое место в украинском прокате.
По результатам первого уикенда лента обошла такой блокбастер, как "Человек Паук: Через вселенную", собравший 5 млн 55 тыс. 935 грн. "Секс и ничего личного" за первый уикенд посмотрели более 120 тысяч украинских зрителей", — говорится в сообщении.

Фильм "Секс и ничего личного" создан при поддержке Госкино. Лента вышла в украинский прокат 20 декабря.

Режиссер фильма — Ольга Ряшина. Продюсеры — Юрий Минзянов, Влад Ряшин. Оператор-постановщик — Дмитрий Недря. Авторы сценария — Сергей Притула, Валентин Сергийчук, Виталий Тыльный, Владимир Ковцун, Владимир Жогло. Художник-постановщик — Диана Тодоратьєва. Композитор — Дмитрий Матвийчук. В ролях — Роман Луцкий, Анжелика Николаева, Наталья Мазур, Сергей Притула, Андрей Данилко.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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