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27 декабря 18, 15:43
Нина Добрев появилась в новом тизере комедийного шоу "Семья"
Нина Добрев
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Вместе с Ниной Добрев в "Семье" сыграли Тонни Белл, Одесса Адлон, Гэри Коул и Блэйк Ли. Премьера пилотного эпизода состоится 10 января.
Нина Добрев, которую весь мир знает благодаря роли Елены Гилберт из "Дневников вампира", возвращается на ТВ. Актриса появилась в новом тизере комедийного шоу CBS "Семья" (Fam), которое стартует в эфире уже через считанные дни.

29-летняя Добрев сыграла девушку по имени Клэм, чья жизнь кажется идеальной, она взаимно влюблена в классного парня, да еще и находится в прекрасных отношениях с его чудесными родителями.  

Но все кардинально меняется, когда на голову Клэм неожиданно сваливается ее 16-летняя сводная сестра Шеннон, сбежавшая из дома. В придачу на горизонте объявляется блудный папаша, о чьем существовании главная героиня предпочла забыть. Вернее, она сказала своему жениху и его семье, что ее отец давно умер. Теперь Клэм предстоит выпутаться из щекотливой ситуации и найти общий язык со своими эксцентричными родственниками.




Источник: https://telegraf.com.ua
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