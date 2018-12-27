Фильм "Король льва" не будет точной копией мультфильма

В конце ноября студия Disney выпустила дебютный трейлер ремейка "Короля льва", в котором воссоздала ностальгические сцены из оригинала 24-летней давности. У многих сложилось впечатление, что на экраны выпустят тот же мультфильм, только снятый в 21 веке. Однако создатели уверяют, что это не так.





В интервью THR продюсер Шон Бэйли ясно дал понять, что грядущий проект не будет покадровым перезапуском классического мультфильма. Бэйли обещает поклонникам, что в новой версии они увидят сцены, которых не было в оригинале 1994 года.





"Король-Лев" – почитаемый и любимый мультфильм во всем мире, поэтому мы не можем вырезать фрагменты, которые любят и чтят наши зрители. Но кое-что в фильме будет новым. Мы используем метод, сочетающий в себе анимацию и "живые действия". Это эволюционная технология, которую использовал Джон Фавро в "Книге джунглей", – сказал продюсер.











