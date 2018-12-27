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27 декабря 18, 15:54
Forbes назвал самого переоцененного актера года
Мэттью Макконахи
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Лидировал в рейтинге Мэттью Макконахи, снявшийся в фантастическом фильме Темная башня.
Американский журнал Forbes составил ежегодный рейтинг актеров, которые оказались самыми переоцененными в текущем году. Лидером антирейтинга оказался Мэттью Макконахи, снявшийся в фантастическом фильме Темная башня.

С каждого заплаченного Макконахи доллара за роль в ленте создателям возвратились $1,1. Также в числе переоцененных оказались Кристиан Бэйл ($1,5) и снявшийся в Дэдпуле-2 Мэтт Дэймон ($3,7).

В ТОП-10 вошли Мелисса Маккартни ($4,9), Риз Уизерспун ($5,2), Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,9), Том Круз ($10,4), Том Хэнкс ($12,1) и Бен Аффлек (12,2).

Что касается самых доходных актеров, то здесь на первом месте идет Джереми Реннар (Мстители: Финал), который с каждого потраченного на него доллара возвратил $82,7.

Далее в рейтинге идут Марк Руффало ($80), Эми Адамс ($69,9), Галь Гадот ($60) и Крис Эванс ($56,1).

Источник: https://kinoafisha.ua
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