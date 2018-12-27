Forbes назвал самого переоцененного актера года

Американский журнал Forbes составил ежегодный рейтинг актеров, которые оказались самыми переоцененными в текущем году. Лидером антирейтинга оказался Мэттью Макконахи, снявшийся в фантастическом фильме Темная башня.





С каждого заплаченного Макконахи доллара за роль в ленте создателям возвратились $1,1. Также в числе переоцененных оказались Кристиан Бэйл ($1,5) и снявшийся в Дэдпуле-2 Мэтт Дэймон ($3,7).





В ТОП-10 вошли Мелисса Маккартни ($4,9), Риз Уизерспун ($5,2), Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,9), Том Круз ($10,4), Том Хэнкс ($12,1) и Бен Аффлек (12,2).





Что касается самых доходных актеров, то здесь на первом месте идет Джереми Реннар (Мстители: Финал), который с каждого потраченного на него доллара возвратил $82,7.





Далее в рейтинге идут Марк Руффало ($80), Эми Адамс ($69,9), Галь Гадот ($60) и Крис Эванс ($56,1).



