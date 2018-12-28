Голливуд установил рекорд по кассовым сборам в этом году

Рекордные почти 12 миллиардов долларов заработали американские кинематографисты за этот год. Это только доходы от проката фильмов в США и Канаде.





Самыми кассовыми называют супергеройские блокбастеры "Черная пантера", "Мстители: война бесконечности" и сиквелы "Дэдпула", а также "Мир юрского периода".





В 2018 году Голливуд смог вернуть аудиторию в кинозалы, после потери части зрителей в прошлом году и побить рекорд 2016 года. Примечательно, что в 2017 году отмечался резкий спад посещаемости кинотеатров, на фоне которого эксперты высказывали серьезные опасения, что люди станут предпочитать походам в кино просмотр фильмов на базе стриминговых платформ,





В 2018 году цены на билеты в кинотеатры были подняты, что также помогло повысить кассовые сборы. В США и Канаде было продано 1,3 миллиарда билетов. Что касается 2019 года, то аналитики считают, что он будет менее успешным для Голливуда.



