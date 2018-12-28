Трейлер "Черное зеркало: Брандшмыг" (ВИДЕО)

Стриминговый сервис Netflix на своем канале на YouTube опубликовал трейлер "Черное зеркало: Брандшмыг". Как сообщает "Медуза", вероятно, это будет отдельный фильм, а не первый эпизод пятого сезона сериала, как предполагалось ранее.





Действие трейлера происходит в 1984 году, молодой программист работает над игрой по мотивам фэнтези-романа "Брандшмыг". Вскоре реальность, которая окружает его, и игра, над которой он работает, начинают переплетаться.





"Брандшмыг" будет доступен на Netflix уже 28 декабря.



















