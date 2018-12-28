Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.24
USD
27.46
RUB
0.40
EUR
31.76
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
28 декабря 18, 12:46
Трейлер "Черное зеркало: Брандшмыг" (ВИДЕО)
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вероятно, это будет отдельный фильм, а не эпизод нового сезона сериала.
Стриминговый сервис Netflix на своем канале на YouTube опубликовал трейлер "Черное зеркало: Брандшмыг". Как сообщает "Медуза", вероятно, это будет отдельный фильм, а не первый эпизод пятого сезона сериала, как предполагалось ранее.

Действие трейлера происходит в 1984 году, молодой программист работает над игрой по мотивам фэнтези-романа "Брандшмыг". Вскоре реальность, которая окружает его, и игра, над которой он работает, начинают переплетаться.

"Брандшмыг" будет доступен на Netflix уже 28 декабря.






Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Украинский фильм получил премию Европарламента LUX Prize
Первый трейлер Once Upon a Deadpool / «Жил-был Дэдпул»
Трейлер сериала от Netflix "Парфюмер. История одного убийцы"
Трейлер 2 сезона сериала Леденящие душу приключения Сабрины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Одесский кинофестиваль ввел новую номинацию
noimageТелевизионный трейлер "Капитана Марвел" (ВИДЕО)
noimageГолливуд установил рекорд по кассовым сборам в этом году
noimageForbes назвал самого переоцененного актера года
noimageФильм "Король льва" не будет точной копией мультфильма
Лента новостей