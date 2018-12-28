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Кино
Новости кино
28 декабря 18, 13:33
Одесский кинофестиваль ввел новую номинацию
Одесский кинофестиваль
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В этом году Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) вводит новую номинацию - Приз зрительских симпатий Национального конкурса.
Фильм-победитель в новой номинации будет определяться зрителями кинофестиваля, которые выставляют оценки участникам Национальной конкурсной программы по шкале от 1 до 5 сразу после окончания показа каждой из картин. Подсчет результатов зрительского голосования проходит под контролем независимых аудиторов.

«От фестиваля к фестивалю мы видим, как растет интерес зрителей к украинскому кино. Собственно, и самих украинских фильмов становится все больше. В 2018 году из 1011 заявок, которые нам прислали, из Украины было 230. Кроме того, наши фильмы с каждым годом сильно набирают в качестве. Поэтому в этом году мы решили предоставить зрителям право выбирать своего фаворита не только в Международной, но и в Национальной программе», - рассказала генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Напомним, что в Национальную конкурсную программу отбираются игровые и неигровые полнометражные и короткометражные фильмы всех жанров украинского производства или копродукции с Украиной, завершенные после 1 января 2018 года.

Заявки на участие в конкурсных программах 10-го Одесского международного кинофестиваля принимаются до 12 апреля 2019 года.

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) - ежегодный кинофестиваль, который проводится в Одессе в середине июля. Впервые прошел в 2010 году. Главным призом фестиваля является статуэтка Золотой Дюк.

Источник: https://telegraf.com.ua
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