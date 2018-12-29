В мировом прокате установлен новый рекорд

Как сообщает издание Deadline, совокупные сборы голливудских кинопроектов достигли 41,7 миллиарда долларов, то есть выросли сразу на 2,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.





Аналогичные рекорды были установлены в североамериканском прокате, в котором сборы достигли 11,9 миллиарда долларов, и в международном - 21,8 миллиарда долларов.





Естественно, основными "локомотивами" как домашнего, так и мирового бокс-оффиса стали проекты, созданные различными подразделениями компании Walt Disney. Так, фильм "Мстители 3: Война бесконечности" заработал более двух миллиардов долларов, еще одна экранизация комиксов Marvel - "Черная пантера" собрал 1,3 миллиарда долларов. Более миллиарда долларов также оказалось на счету мультфильма студии Pixar "Суперсемейка 2". Также очень успешным оказался прокат фантастического фильма "Мир Юрского периода 2" (1,3 миллиарда долларовых мировых сборов).





Более 800 миллионов долларов смог собрать в мировом прокате фильм "Веном". основанный на комиксах Marvel.



