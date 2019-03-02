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1 марта 19, 16:26
Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом
В главной роли сыграл Михаил Хома (DZIDZIO). Отметим, что в 2018 году приз зрительских кинолента "DZIDZIO Контрабас", в которой тоже сыграл сыграл Михаил Хома.
С 97 лент, которые были представлены на участие в конкурсе, в лонг-лист вошло 83 киноработы: 26 полнометражных игровых, 32 короткометражных игровых, 11 документальных, 14 анимационных.
Романтическая комедия "DZIDZIO первый раз" представлена в 16 номинациях длинного списка на получение "Золотой Дзиги", а именно:
"Самый лучший фильм"
"Лучшая мужская роль" – Михаил Хома
"Лучшая женская роль второго плана" – Надежда Кугай
"Лучший сценарий" – Тарас Дронь / Сергей Лыба / Михаил Хома / Диана Юраш (DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ)
"Лучший звук" – Сергей Степанский
"Лучшая музыка" – Роман Дудчик
"Лучшая женская роль" – Анна Тихомирова
"Лучшая операторская работа" – Александр Рощин
"Лучший грим" – Екатерина Моисеенко
"Лучший монтаж" – Александр Недбаев
"Лучшая режиссерская работа" – Михаил Хома / Тарас Дронь
"Лучшая мужская роль второго плана" – Сергей Либа
"Лучшая работа художника-постановщика" – Мария Шуб
"Лучший дизайн костюмов" – Елена ЗАВИДОВСКЕ
"Лучшая песня" – Моя ЛЮБОВЬ (Михаил Хома)
"Выбор зрителя"
Члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов на Третью Национальную кинопремию "Золота Дзиґа". Их будет объявлено в марте.
Источник: https://telegraf.com.ua