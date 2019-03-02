"Кот в сапогах" получит свой сиквел

Еще в 2011 году на экраны вышел мультфильм, посвященный приключениям Кота в сапогах. Так вот эта история скоро продолжение. По информации портала Collider, разработкой сиквела займется создатель оскароносного "Человека-паука: Через вселенные" Боб Персиччети!





Стоит отметить, что Персиччети уже работал с DreamWorks и писал сценарий для первого мультфильма "Кот в сапогах", получивший номинацию на премию "Оскар". По данным Variety, сиквел под названием Puss in Boots 2: Nine Lives & 40 Thieves ("Кот в сапогах 2: 9 жизней и 40 воров") был анонсирован еще в 2015 году, но тогда проект заморозили.





Отметим, первая лента рассказывала о ранних года Кота в сапогах и его дерзком плане украсть Гусыню, несущую золотые яйца, при помощи давнего знакомого Шалтая-Болтая и Кисы Мягколапки. Главных героев озвучили Антонио Бандерас, Сальма Хайек и Зак Галифианакис. Пока остается неизвестным, вернутся ли актеры к своим ролям, и когда продолжение мультфильма выйдет на большие экраны.



