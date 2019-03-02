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1 марта 19, 16:43
Сиквел "Аквамена" отложили на 4 года
Аквамен
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Почему студия решила выпустить продолжение столь популярного фильма лишь через четыре года, пока остается неизвестным.
После громкого успеха "Аквамена", ставшего самым кассовым фильмом студии DC, стало очевидно, что в скором времени начнется разработка продолжения. Руководство Warner Bros. действительно подтвердило, что Джейсон Момоа вернется в сиквеле, но только на этой неделе стала известна официальная дата его премьеры – 16 декабря 2022 года. 

Причина такого решения может крыться в режиссере кинокомикса Джеймсе Ване. Именно он сделал фильм таким, каким его полюбили зрители, поэтому студия Warner Bros. заинтересована вернуть его в режиссерское кресло. Постановщик тем временем заявил, что в ближайшее время намерен заняться другими проектами, и приступит к работе над сиквелом, только если его удовлетворит сценарий. По сообщениям западных СМИ, работу над сценарием уже начал автор "Аквамена" и хоррора "Заклятие 2" Дэвид Лесли Джонсон. 

Также вероятно, что студия сделала ставку на спин-офф кинокомикса, о котором стало известно в начале февраля. The Trench расскажет о подводных монстрах Впадины, напавших на Аквамена и Меру в фильме. По заявлениям Warner Bros., это будет хоррор. Его созданием займутся Ноа Гарднер и Эйден Фицджеральд, а продюсированием – Джеймс Ван. Когда ждать премьеру спин-оффа, также неизвестно.

Источник: https://telegraf.com.ua
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