Глава Warner Bros. признал крах киновселенной DC

Его слова приводит издание Los Angeles Times.





"Наша нынешняя вселенная не так взаимосвязана, как мы предполагали пять лет назад. Вы заметите, что мы гораздо больше внимания сосредотачиваем на индивидуальных историях отдельных персонажей. Это не означает, что мы в какой-то момент не вернемся к более связанной киновселенной. Но в данный момент самая правильная стратегия для нас это та, которой мы придерживаемся", - сказал он. Тсуджихара подчеркнул, что .сейчас у студии в распоряжении "правильные сотрудники, которые занимаются той работой, которой и должны".





Глава студии также отметил, что в дальнейшем они не намерены делать акцент на таких персонажах, как Бэтмен и Супермен. "Конечно, все мы хотим, чтобы эти двое оказались в нужном месте в нужное время, мы хотим впечатляющих фильмов о Бэтмене и Супермене. Но именно "Аквамен" стал для нас прекрасным примером того, что мы можем сделать", - добавил он.





Напомним, что "Лига справедливости", в которой фокус был сосредоточен на Бэтмене и Супермене, провалилась в прокате. Напротив, "Аквамен", который оказался гораздо ближе по тону к экранизациям Marvel, был очень успешен и заработал более миллиарда долларов.



