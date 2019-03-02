"Монстры на каникулах 4" выйдут в 2021 году

Журналист Hollywood Reporter Борис Кит сообщил в своем твиттере, что Columbia и Sony Pictures Animatiom уже определились с датой релиза. Фильм выйдет на экраны в канун Рождества – 22 декабря 2021 года.





Третья и последняя на сегодняшний день часть франшизы "Монстры на каникулах: Море зовет" вышла в прокат летом 2018 года и при бюджете в 80 миллионов долларов собрала почти 529 миллионов, хотя критики остались мультфильмом недовольны.



