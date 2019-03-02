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1 марта 19, 17:23
"Монстры на каникулах 4" выйдут в 2021 году
Монстры на каникулах 3
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Режиссер Генндий Тартаковский и актер и продюсер Адам Сэндлер работают над четвертым фильмом анимационной франшизы "Монстры на каникулах".
Журналист Hollywood Reporter Борис Кит сообщил в своем твиттере, что Columbia и Sony Pictures Animatiom уже определились с датой релиза. Фильм выйдет на экраны в канун Рождества – 22 декабря 2021 года.

Третья и последняя на сегодняшний день часть франшизы "Монстры на каникулах: Море зовет" вышла в прокат летом 2018 года и при бюджете в 80 миллионов долларов собрала почти 529 миллионов, хотя критики остались мультфильмом недовольны.

Источник: https://kinoafisha.ua
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