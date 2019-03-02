Что посмотреть:5 документальных фильмов о проблемах экологии

Мы собрали работы по-настоящему талантливых режиссеров, которые решили показать мир таким, каким он есть на самом деле.

1. "Дом" (2009) - документальный фильм, который вместе сняли фотограф дикой природы Ян Артюс-Бертран и режиссер Люк Бессон.

Речь идет о глобальных проблемах человечества и экологической катастрофе, угрожающей планете.

Картину одновременно показывали ровно 7 лет назад, 5 июня 2009 года в 87 кинотеатрах по всему миру совершенно бесплатно. Во многих странах демонстрацию запретили.

2. "Газовая страна" - фильм Джоша Фокса, который стал победителем "Сандэнса" и номинировался на "Оскар".

Режиссер отправился по "газовым местам" США, изучал процесс добычи, быт местных жителей.

Фокс нашел поселки, в которых легко можно было поджечь воду из-под крана, людей, чье здоровье было необратимо испорчено газом, гектары почвы, страдающей от эррозии.

В фильме зафиксированы проблемы, о которых раньше не говорили.

3."Мусорные мечты" - лиричный документальный фильм о жителях огромной деревни на окраине Каира, зарабатывающих на жизнь переработкой мусора. Правдивая и искренняя история о судьбе и мечтах "мусорных" людей с окраины крупнейшего города Африки.

4. "Будущее планеты: Жизнь после людей" - научно-популярный фильм-гипотеза о том, как будет выглядеть планета если все человечество исчезнет в один момент.

Шокирующие графические сценарии смешаны с настоящими оставленными местами, такими как Чернобыль или Остров Пасхи.

5. "Топливо" - картина о том, почему человечество так сильно зависимо от нефти, почему ее называют "черным золотом" и почему она становится причиной кровавых войн по всему миру. Режиссер не только описывает сложившуюся ситуацию, но и предлагает способы избавиться от нефтяной зависимости.



