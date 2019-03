Смешно о главном: о комедии "30 безумных желаний". ВИДЕО

Главный герой картины — 19-летний Келвин. Из-за чрезмерной мнительности он бросил колледж после первого же семестра и теперь работает в аэропорту вместе с отцом и братом, разгружая багаж. В свободное от нехитрого труда время он измеряет себе температуру и считает пульс, тщательно записывая результаты в "бухгалтерскую книгу". Келвин уверен, что смертельно болен, хотя все дорогостоящие тесты, на проведение которых у него и денег то нет, свидетельствуют об обратном.

Чтобы психологически встряхнуть юношу, доктор отправляет Келвина в группу поддержки больных раком, где он встречает Скай — 16-летнюю улыбчивую девушку в цветастом парике, которая умирает по-настоящему. И прекрасно знает об этом. Врач дает участникам группы задание — составить список желаний, которые те откладывали, и выполнить их. У Келвина желаний нет (если не считать стремления заболеть). Поэтому инициативная Скай берет его в оборот и делает соучастником выполнения желаний своих.

Подобный сюжетный узел — не нов. В "30 безумных желаниях" можно найти отблески сразу нескольких лент на схожую тему, было бы, собственно, желание. В картине есть элементы:

мелодрамы "Виноваты звезды" Джоша Буна (молодые люди встречаются в группе поддержки и влюбляются друг в друга), трагикомедии "Я, Эрл и умирающая девушка" Альфонсо Гомес-Рехона (нелюдимый школьник поддерживает подругу детства, больную лейкемией), комедии "Пока не сыграл в ящик" Роба Райнера (два пенсионера воплощают желания из своих предсмертных списков). ...и достоверно

Список подобных тематических лент — источников потенциальных заимствований — можно продолжать долго. Впрочем, сам по себе эффект дежавю, который вызывают "30 безумных желаний", не является недостатком, ведь лента ни одну из упомянутых работ прямо не копирует. И, одновременно, благодаря своему камерному характеру, оказывается глубоко погруженной в реальность. А в ней, к сожалению, рак является причиной 16% смертей, находясь на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний (по данным 2016 года).

Желания Скай вполне соответствуют ее юному возрасту и, скорее, сумасбродны (например, совершить кражу из магазина), чем безумны. Их стремительное выполнение формирует комедийную "платформу" фильма. Юмор тут высекают, сталкивая характеры главных героев, — мужественной девушки, находящей силы улыбнуться бездне, и нерешительного юноши, дующего на холодную воду. А также — благодаря яркому "дефиле" юмориста Кена Джонга. Он сыграл сочувствующего полицейского, готового ради героев преступить закон.

"30 безумных желаний" ( "30 шалених бажань") — местное название, с которым фильм выходит в украинский прокат. Оригинальный заголовок картины — "Then Came You" — переводится двояко: "Потом пришла (пришел) ты". Он, что неудивительно, больше соответствует содержанию ленты, в которой жизнеутверждающий смех пропускают сквозь слезы катарсиса. Помогая Скай достойно уйти, Келвин постепенно находит в себе силы, чтобы жить и бороться с внутренними демонами, которых у него — в избытке.

По-настоящему убедительной эту историю делают молодые исполнители главных ролей, сдержанно и по делу демонстрирующие свой творческий потенциал. Эйса Баттерфилд в роли Келвина проявляет внутреннее напряжение с помощью малых, дозированных, но при этом хорошо идентифицируемых эмоций, чтобы, в нужный момент (и очень ненадолго), отпустить пружину. Мэйси Уильямс чередует мужественность и ранимость, показательный наигрыш и неприкрытую естественность, уверенно создавая образ, стоящий на грани жизни и смерти (что, в общем, не должно удивлять, учитывая, что главную роль в своей молодой карьере она вот уже восемь лет исполняет в сериале "Игра престолов", где смертей — в избытке).