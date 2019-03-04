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4 марта 19, 12:34
"Бруклин 9-9" продлили на 7 сезон
Бруклин 9-9
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Хорошая новость для поклонников криминальной комедии "Бруклин 9-9": бруклинские детективы вернутся к расследованиям уже в конце 2019 года.
Канал NBC продлил сериал на седьмой сезон, о чем стало известно в минувший четверг.

Представители NBC Entertainment в официальном обращении заявили следующее: "Это была одна из самых больших радостей для нашего канала – дать сериалу "Бруклин 9-9" вторую жизнь. Мы поздравляем Дэниела Гура и Майкла Шура, замечательный актерский состав и прекрасную съемочную группу с продлением шоу на следующий сезон". Первоначально производством занимался канал Fox, однако из-за падения рейтингов руководство закрыло сериал после пятого сезона, а затем передало права на него NBC. Выкупать сериал было рискованно, но оправданно, потому что уже скоро каждый эпизод стал собирать у экранов по 3,9 млн человек, на миллион больше, чем раньше.

"Бруклин 9-9" рассказывает о детективах полицейского участка 9-9, находящегося в Нью-Йорке. Каждый из сотрудников обладает своим неповторимым характером, достоинствами и недостатками, научившись принимать которые, они все стали одной дружной командой под руководством жесткого и бескомпромиссного капитана Рэя Холта. Главные роли исполнили Энди Сэмберг ("7 дней в аду"), Андре Брогер ("Мгла"), Терри Крюс ("Все ненавидят Криса"), Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо и Стефани Беатриз.

Источник: https://telegraf.com.ua
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