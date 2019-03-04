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4 марта 19, 12:36
Умер известный украинский актер Сергей Романюк
Сергей Романюк
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3 марта в Ивано-Франковске умер народный артист Украины, актер Сергей Романюк.
Точная причина кончины артиста неизвестна, на соседи сообщают, что он боролся с длительной болезнью. Также они говорят, что Романюку последнее время было трудно передвигаться, поэтому он ходил с палкой.

Сергей Романюк снялся в более чем 40-ка фильмах. Наиболее известные фильмы: "Роксолана", "День рождения буржуя 2", "Возвращение Мухтаря 2", "Иван Сила". Также он сыграл в фильме "Владыка Андрей" роль Митрополита Андрея Шептицкого.

В общем, он сыграл приблизительно 100 ролей в театре и кино и по праву считался одим из лучших украинских актеров.

Источник: https://telegraf.com.ua
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