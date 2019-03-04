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4 марта 19, 12:40
Колин Фаррелл снимется в фантастике про роботов
Колин Фаррелл
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Актер, уже имевший дело с роботами в фантастических фильмах "Особое мнение" и "Вспомнить все", снова ступает на эту тропу.
Колин Фаррелл подписался на главную роль в проекте под названием "After Yang" ("После Янга"), пишет Empire. Это экранизация короткого научно-фантастического рассказа Александра Вайнштейна "Saying Goodbye To Yang" ("Прощаясь с Янгом"). По сюжету отец и дочь пытаются спасти жизнь третьего члена семьи — робота по имени Янг, в мире, где дети-роботы выполняют функцию няни для живых детей. Янг был запрограммирован, чтобы помочь своей младшей сестре узнать о ее культурном наследии.

Производством фильма занимается компания A24. В режиссерском кресле находится южнокорейский постановщик Когонада, снявший позапрошлогоднюю драму с участием Джона Чо "Колумбус". Он же пишет сценарий на основе рассказа Вайнштейна.

Что касается Фаррелла, его уже в конце марта можно будет увидеть в диснеевской сказке "Дамбо" от Тима Бертона.

Источник: https://kinoafisha.ua
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