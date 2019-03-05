Чем весна 2019 порадует любителей сериалов

И выбрать действительно стоящие среде этого разнообразия тяжело. Сценарии отличаются друг от друга, то тут, то там снимаются голливудские звезды, а денег на создание сериалов тратят больше, чем на фильмы. Чтобы не было скучно этой весной, предлагаем вам подборку самых интересных сериалов.





«Игра престолов» (8 сезон, финал). Определенно, этот сериал можно назвать самым успешным и популярным за несколько лет. Его финал – самое долгожданное за эту весну. Конец этой эпичной саги запечатан под грифом «секретно»: как, какие подробности, что случится с героями сериала – неизвестно. Кто же займет Железный Трон? Остается только ждать, ладно, хоть до апреля не много осталось.





«Миллиарды» (4 сезон). История о «противостоянии» миллиардера и мечтающего его посадить прокурора. Любая ситуация, желание получить как можно больше денег, как один хочет перехитрить другого – это захватывает, особенно тогда, когда это всё пропускается через психологию человека. Сериал обрел много поклонников, что не удивительно.





«У Эбби». Эбби имеет отличный подход к каждому гостю, она умеет общаться, и потому решает открыть свой бар во дворе. Но бар не типичный, для его посещения надо соблюдать условия: гостям запрещено пользоваться телефонами, а кто ослушается, выпьет очень странный напиток. И все идет как по маслу, пока не явился владелец дома…





«Благие знамения». Сериал, поставленный режиссером «Шерлока» и «Доктора Кто». Чтобы избежать апокалипсиса, демон и ангел решают объединиться и перевоспитать сына Сатаны.





«Белое золото» (2 сезон). Комедия о бизнесе в 80-е годы. Харизматичный продавец и его команда готовы пойти на всё что угодно, только бы набрать обороты в продаже стеклопакетов. Сериал получился дерзким и очень интересным.





«МатьОтецСын». Медиамагнат испытывает колоссальные трудности в своей жизни: развод с женой, проблемы в бизнесе и непослушный младший сын.





«Любовь, смерть и роботы». Сериал от Netflix, что может стать популярней «Черного зеркала». 18 короткометражных анимационных фильма в жанре хоррор и фэнтези. Продюсировать историю о роботах будет сам Дэвид Финчер.





«Убивая Еву» (2 сезон). Контрразведка преследует немого убийцу. И тут битва между двумя умами. Сочетание триллера и комедии, две актрисы, интересный сюжет – понятное дело этот сериал обсуждали весь 2018 год.





«Чем мы заняты в тени». Ремейк «Реальных упырей». Только теперь мы наблюдаем, как выживают в наш век американские вампиры.





«Уловка-22». Джордж Клуни сам снял и сам снялся в сериале про военные ужасы. «Уловка-22» – это заявление о том, что человек сумасшедший – так он пытается откосить от участия в войне. И Клуни в роли преподавателя кадетской школы разбирается с этим.





«Чернобыль». HBO решила показать события, которые произошли на Чернобыльской АЭС. Режиссером оказался постановщик сериала «Во все тяжкие», который пообещал трепетно относится ко всем деталям.



