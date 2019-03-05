Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.41
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
30.20
USD
26.67
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
5 марта 19, 17:48
В Украине снимают новую версию картины "За двумя зайцами"
За двумя зайцами
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поклонники смогут увидеть еще одну версию легендарной комедийной пьесы украинского драматурга Михаила Старицкого "За двумя зайцами". Правда, на этот раз зрителей ждет более современная адаптация картины.
Об этом говорится на официальных страничках кинокомпании FILM.UA Group, которая и занимается производством предстоящего фильма. По словам создателей, работа над лентой уже стартовала.

Отмечается, что сейчас проект находится на стадии разработки. Съемки же новой версии "За двумя зайцами" должны начаться уже в 2020 году.

Продюсерами будущей ленты выступят Анна Елисеева и Ирина Костюк. Девушки рассказывают, что сюжет картины будет отличаться от оригинальной пьесы. Вместо Киева конца девятнадцатого века, действие будет происходить в наше время, а главный герой, цирюльник Голохвастов, превратится во владельца столичного барбершопа. Однако, основный конфликт между любовью и выгодой создатели ремейка намерены сохранить.

"Синопсис новой версии "За двумя зайцами" мне прислал сценарист Александр Гриценко. Идея настолько проста и гениальна, насколько грамотной должна быть ее реализация. При правильном подходе фильм может стать настоящим событием, а в будущем - кинофраншизой", - рассказала Анна.

Сейчас продюсеры заняты поиском сценаристов, а позже обещают объявить актерский кастинг.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Продюсеры "Черепашек-ниндзя" вновь перезапустят франшизу
Семья Майкла Джексона потребовала от HBO $100 млн
"Помпоны 2019": смешной трейлер комедии (ВИДЕО)
Тайлер Пози сыграет в новой вампирской саге
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чем весна 2019 порадует любителей сериалов
noimageВторой трейлер кинокомикса "Шазам!" (ВИДЕО)
noimageНовинки кино: что можно посмотреть на этой неделе
noimageТрейлер фильма "Хеллбой: Восстание кровавой королевы"
Лента новостей