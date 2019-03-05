В Украине снимают новую версию картины "За двумя зайцами"

Об этом говорится на официальных страничках кинокомпании FILM.UA Group, которая и занимается производством предстоящего фильма. По словам создателей, работа над лентой уже стартовала.





Отмечается, что сейчас проект находится на стадии разработки. Съемки же новой версии "За двумя зайцами" должны начаться уже в 2020 году.





Продюсерами будущей ленты выступят Анна Елисеева и Ирина Костюк. Девушки рассказывают, что сюжет картины будет отличаться от оригинальной пьесы. Вместо Киева конца девятнадцатого века, действие будет происходить в наше время, а главный герой, цирюльник Голохвастов, превратится во владельца столичного барбершопа. Однако, основный конфликт между любовью и выгодой создатели ремейка намерены сохранить.





"Синопсис новой версии "За двумя зайцами" мне прислал сценарист Александр Гриценко. Идея настолько проста и гениальна, насколько грамотной должна быть ее реализация. При правильном подходе фильм может стать настоящим событием, а в будущем - кинофраншизой", - рассказала Анна.





Сейчас продюсеры заняты поиском сценаристов, а позже обещают объявить актерский кастинг.



