Уилл Смит сыграет отца легендарных теннисисток

Одним из них стал байопик под названием "Король Ричард".





Смит сыграет в предстоящей картине Ричарда Уильямса, отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс. Фильм по сценарию Зака Бэйлина расскажет о том, как Ричард, имея нулевой теннисный опыт, начал сам тренировать своих дочерей. Когда тем было около четырех лет, Ричард Уильямс составил план на 78 страниц для их профессиональной теннисной карьеры. И в итоге вырастил двух легенд большого тенниса.





Биографический проект и ранее вызывал немалый интерес у студий, а теперь, с присоединением Смита, надо полагать, начнется жесткая борьба за права.





Уилл Смит, напомним, в мае появится в игровом ремейке диснеевского "Аладдина", где предстанет в образе джинна.



