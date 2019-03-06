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6 марта 19, 13:09
Уилл Смит сыграет отца легендарных теннисисток
Уилл Смит
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Актер недавно отказался от роли Дэдшота в новой версии "Отряда самоубийц" и теперь ищет для себя новые проекты.
Одним из них стал байопик под названием "Король Ричард".

Смит сыграет в предстоящей картине Ричарда Уильямса, отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс. Фильм по сценарию Зака Бэйлина расскажет о том, как Ричард, имея нулевой теннисный опыт, начал сам тренировать своих дочерей. Когда тем было около четырех лет, Ричард Уильямс составил план на 78 страниц для их профессиональной теннисной карьеры. И в итоге вырастил двух легенд большого тенниса.

Биографический проект и ранее вызывал немалый интерес у студий, а теперь, с присоединением Смита, надо полагать, начнется жесткая борьба за права.

Уилл Смит, напомним, в мае появится в игровом ремейке диснеевского "Аладдина", где предстанет в образе джинна.

Источник: https://kinoafisha.ua
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