Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.32
USD
26.76
RUB
0.41
EUR
29.91
USD
26.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
6 марта 19, 13:19
"Капитану Марвел" прогнозируют старт в треть млрд долларов
Капитан Марвел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Прогнозы по стартовым сборам экранизации комиксов Marvel "Капитан Марвел" скорректированы в сторону увеличения.
Как отмечает издание Deadline, уже первые выходные могут обеспечить картине заработки в пределах 350 миллионов долларов. Из этой суммы около 150 миллионов долларов фильм может собрать к завершению премьерных выходных в Северной Америке.

Таким образом, далеко позади останется другая экранизация комиксов, посвященная женскому персонажу - "Чудо-женщина", заработавшая в свое время за тот же период лишь 228 миллионов долларов. При удачном стечение обстоятельств "Капитан Марвел" имеет шансы потягаться с "коллегой" по киновселенной - "Черной пантерой", премьерные мировые сборы которой составили в свое время 371 миллион долларов.

Отметим, что западные кинокритики высоко оценили сольный проект Marvel, На момент публикации данной заметки рейтинг в системе Rotten Tomatoes превышал 80 процентов. В России широкий прокат фильма "Капитан Марвел" начнется 7 марта 2019 года.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Marvel может экранизировать "Темных Мстителей"
Ангелы Чарли заняли место Чудо-женщины в прокате
Netflix закрыл сериал "Сорвиголова"
"Веном" сокрушил в прокате "Трансформеров" и "Сумерки"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рэми Малек получил роль злодея в 25-м фильме о Джеймсе Бонде
noimage"Грань будущего 2" откладывается
noimageУилл Смит сыграет отца легендарных теннисисток
noimage"Игра престолов": вышел трейлер финального сезона сериала
noimageВ Украине снимают новую версию картины "За двумя зайцами"
Лента новостей