"Капитану Марвел" прогнозируют старт в треть млрд долларов

Как отмечает издание Deadline, уже первые выходные могут обеспечить картине заработки в пределах 350 миллионов долларов. Из этой суммы около 150 миллионов долларов фильм может собрать к завершению премьерных выходных в Северной Америке.





Таким образом, далеко позади останется другая экранизация комиксов, посвященная женскому персонажу - "Чудо-женщина", заработавшая в свое время за тот же период лишь 228 миллионов долларов. При удачном стечение обстоятельств "Капитан Марвел" имеет шансы потягаться с "коллегой" по киновселенной - "Черной пантерой", премьерные мировые сборы которой составили в свое время 371 миллион долларов.





Отметим, что западные кинокритики высоко оценили сольный проект Marvel, На момент публикации данной заметки рейтинг в системе Rotten Tomatoes превышал 80 процентов. В России широкий прокат фильма "Капитан Марвел" начнется 7 марта 2019 года.



