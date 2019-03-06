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6 марта 19, 13:21
"Грань будущего 2" откладывается
Грань будущего 2
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Сиквел научной фантастики с Томом Крузом и Эмили Блант все еще жив. Но когда он сможет попасть на экраны — неизвестно.
Deadline пишет, что съемки продолжения откладываются, так как студия Warner и режиссер Даг Лайман, судя по всему, недовольны имеющимся сценарием, который подготовили Джо Шрэпнел и Анна Уотерхаус. На днях компания наняла Мэттью Робинсона, известного по фэнтезийной комедии "Изобретение лжи", чтобы тот переписал текущий материал.

Напомним, "Грань будущего" — это история о войне землян с инопланетными захватчиками. Главный герой — трусливый майор, который никогда не бывал на поле боя и вот оказывается в эпицентре сражения. Он очень быстро погибает от рук пришельцев, но из-за того, что в его кровь попала кровь инопланетянина, оказывается замкнут во временной петле и умирает снова и снова, и снова… пока не понимает, как именно можно остановить захватчиков.

Неизвестно, когда будет готова новая версия сценария и когда Лайман сможет приступить к непосредственным съемкам. Видимо, за это время Том Круз успеет сняться в еще одной "Миссии невыполнимой".

Источник: https://kinoafisha.ua
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