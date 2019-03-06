Рэми Малек получил роль злодея в 25-м фильме о Джеймсе Бонде

Эту информацию, ранее распространявшуюся лишь в качестве слуха, подтвердило издание Deadline. О каком именно персонаже идет речь, пока не уточняется.





Также стало известно, что создателям картины не удалось договориться с актрисой Люпитой Нионго, которой была предложена роль новой "девушки Бонда". Содержание проекта на момент написания данной заметки не было известно.





Напомним, что изначально студии MGM и Universal планировали представить картину в феврале 2020 года, но затем релиз был перенесен на апрель.





Утверждалось, что руководство студий оказалось недовольно подготовленным ранее сценарием, новую версию должен был подготовить Скотт Бернс, в активе которого сценарии к таким фильмам, как "Ультиматум Борна" и "Информатор". В юбилейном эпизоде последний раз роль агента 007 исполнит британский актер Дэниэл Крэйг. Ожидается также, что компанию ему составят Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рори Киннер и другие. Постановщиком назначен Кэри Фукунага.



