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6 марта 19, 21:59
Netflix купила права на экранизацию "Ста лет одиночества"
Габриэль Гарсиа Маркес
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Писатель не хотел продавать права на экранизацию романа, так как считал, что формат художественного фильма с ограничением по времени не подходит

Компания Netflix приобрела права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Продюсерами сериала станут сыновья писателя, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что сериал будет сниматься в Колумбии. Он будет испаноязычным.

Один из сыновей Маркеса сказал, что его отец при жизни не хотел продавать права на экранизацию романа, так как полагал, что это не может быть сделано в условиях временного ограничения художественного фильма. Также Маркес считал, что фильм может быть снят только на испанском языке.

Другие романы колумбийского писателя, такие как "Хроника объявленной смерти" и "Любовь во время холеры", были экранизированы.

Спустя чуть более полувека с момента публикации романа Маркеса продано около 47 миллионов экземпляров романа. Он был переведен на 46 языков и стал классикой мировой литературы.

Ранее Netflix опубликовал трейлер сериала "Любовь, смерть и роботы", премьера которого состоится 15 марта.
liga.net
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