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7 марта 19, 17:13
Премьеру "Шерлока Холмса-3" перенесли на год
Шерлок
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Причину переноса премьеры разработчики не сообщают.
Долгожданную детективную ленту "Шерлок Холмс 3" решили запустить не в декабре 2020 года, как планировалось, а в 2021-ом. 

Кинолента "Шерлок Холмс 3", в которой главную роль должен был сыграть Роберт Дауни-младший, а его напарника доктора Ватсона – Джуд Лоу, теперь появится на экранах не ранее, чем 21 декабря 2021 года. Об этом сообщили в Variety.

Ранее ряд СМИ сообщали, что фанаты британской детективной истории смогут увидеть новую экранизацию книги уже в мае следующего года. Позже премьеру перенесли на декабрь, а теперь – ровно через год от последнего срока.

Пока неизвестно никаких деталей о режиссера третьей части "Шерлока Холмса", однако автором сценария стал писатель Крис Бранкато. Стоит добавить, что вторая часть фильма "Шерлок Холмс: Игра теней" с Дауни-младшим, Джудом Лоу, Джаредом Гаррисом, Стивеном Фраем и другими актерами вышла в 2011 году. Ей предшествовал первый оригинальный фильм "Шерлок Холмс" 2009 года. Режиссером обоих фильмов был культовый режиссер Гай Ричи, поэтому можно предположить, что он станет и третьим автором новой кинокартины.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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