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7 марта 19, 17:14
"Толкин" 2019: появился впечатляющий трейлер фильма
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Украинская премьера фильма "Толкин" ожидается 9 мая 2019 года.
Это история о величайшем писателе – Дж.Р.Р. Толкине.

В сети появился второй официальный трейлер биографической драмы "Толкин". Этот фильм обещает показать зрителям историю создания одного из величайших рассказов и вымышленных миров человечества.

В режиссерском кресле - Доме Карукоски. В новом проекте снялись Николас Холт, Лили Коллинз, Женевьев О'Райли, Дерек Джейкоби, Пэм Феррис, Крэйг Робертс, Лора Доннелли, Колм Мини, Энтони Бойл, Мими Кин и другие. 

Байопик посвящен детству, юности и молодым годам легендарного британского писателя Дж.Р.Р. Толкина (играет Холт). Он покажет, как будущий писатель основал свое братство с другими изгоями в своей школе, как нашел свою любовь Идит Брэтт (Коллинз) и пережил ужасы Первой мировой войны, что в результате и вдохновило его написать эпические фэнтезийные романы "Властелин колец".




Источник: https://telegraf.com.ua
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