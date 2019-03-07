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7 марта 19, 18:02
Замена в "Отряде самоубийц 2"
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Вторая часть супергеройского фильма будет без Уилла Смитта.
Хоть актер Уилл Смит и сыграет в новом проекте про легендарных теннисисток, но в "Отряде самоубийц 2" не появится. Так, стало известно, что компания Warner Bros. намерена заменить Смита на Идриса Эльбу (известным по сериалу "Лютер"). Об этом пишет Variety.

По информации, Смит, сыгравший роль Дэдшота в первой части супергеройской франшизы, из-за напряженного графика не сможет продолжать участие в проекте.

Точный актерский состав будущего фильма пока неизвестен, однако предполагается, что в ленте появится Марго Робби в образе Харли Квинн. Премьера фильма запланирована на конец лета 2021 года.

Источник: https://telegraf.com.ua
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