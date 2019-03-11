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11 марта 19, 15:30
Эмма Уотсон может сыграть в фильме "Черная вдова" от Marvel
Эмма Уотсон
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Создатели "Чёрной Вдовы" уже начали поиски актёров на роли второстепенных персонажей, одной из которых станет напарница героини Скарлетт Йохансон.
По описаниям студии, персонаж будет представлять собой женскую вариацию Джеймса Бонда, поэтому Marvel нужна актриса, готовая к физическим нагрузкам. Портал That Hashtag Show, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщил, что список претенденток на эту роль возглавляет звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон.



Ни одной из актрис, приведённых в списке, официально не была предложена роль, а представители Marvel никак не прокомментировали ни одну из кандидатур, поэтому пока участие 28-летней Эммы Уотсон является только слухом. Однако она неплохо проявила себя в последнее время. На её счету уже несколько работ в разных жанрах, включая диснеевскую "Красавицу и Чудовище". Кроме неё, в списке претенденток также заявлены 24-летняя Элис Энглерт ("Вершина озера"), 28-летняя Дар Зузовски ("Заложники") и 23-летняя Флоренс Пью ("Маленькая барабанщица"). По слухам, у Уотсон больше всего шансов получить роль, потому что её имя всё чаще упоминается в дискуссиях между режиссёром картины и продюсером Кевином Файги. Режиссёрское кресло проекта заняла Кейт Шортланд, постановщица "Берлинского синдрома".

Источник: https://telegraf.com.ua
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