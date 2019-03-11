Эмма Уотсон может сыграть в фильме "Черная вдова" от Marvel

По описаниям студии, персонаж будет представлять собой женскую вариацию Джеймса Бонда, поэтому Marvel нужна актриса, готовая к физическим нагрузкам. Портал That Hashtag Show, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщил, что список претенденток на эту роль возглавляет звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон.













Ни одной из актрис, приведённых в списке, официально не была предложена роль, а представители Marvel никак не прокомментировали ни одну из кандидатур, поэтому пока участие 28-летней Эммы Уотсон является только слухом. Однако она неплохо проявила себя в последнее время. На её счету уже несколько работ в разных жанрах, включая диснеевскую "Красавицу и Чудовище". Кроме неё, в списке претенденток также заявлены 24-летняя Элис Энглерт ("Вершина озера"), 28-летняя Дар Зузовски ("Заложники") и 23-летняя Флоренс Пью ("Маленькая барабанщица"). По слухам, у Уотсон больше всего шансов получить роль, потому что её имя всё чаще упоминается в дискуссиях между режиссёром картины и продюсером Кевином Файги. Режиссёрское кресло проекта заняла Кейт Шортланд, постановщица "Берлинского синдрома".



