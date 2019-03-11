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11 марта 19, 15:33
Восьмой сезон сериала "Стрела" станет последним
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Телеканал The CW принял решение закрыть сериал "Стрела", который рассказывает о персонаже комиксов DC Зеленой стреле.
Недавно анонсированный восьмой сезон станет для сериала последним, он будет состоять всего из 10 эпизодов.

Отмечается, что последний сезон шоу выйдет осенью этого года. Президент CW объяснил это решение необходимостью "предоставить путь для возможной второй фазы производства сериалов по комиксам DC". "Время идет, и мы хотим позволить новому поколению шоу вселенной DC держать планку качества на The CW столько, сколько получится", - сказал Марк Педовитц.

Шоураннеры и продюсеры шоу назвали решение закрыть его "сложным", но "отвечающим интересам "Стрелы"".

"Стрела" стал первым сериалам по комиксам вселенной, который начал выпускать канал. Его успех вдохновил на создание сериалов "Флеш", "Легенды завтрашнего дня" и "Супердевушка".

Ранее стало известно о том, что Netflix решил закрыть сериалы "Каратель" и "Джессика Джонс". Это были последние два сериала по комиксам Marvel, производством которых все еще занимался Netflix.

Источник: https://telegraf.com.ua
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