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11 марта 19, 15:38
Трейлер финального сезона "Игры престолов" установил рекорд
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Трейлер финального сезона сериала "Игра престолов" установил новый рекорд сети HBO.
Как сообщает издание Deadline, в течение 24 часов с момента премьеры на различных платформах ролик посмотрели более 81 миллиона раз. Предыдущее рекордное достижение составило 61 миллион просмотров, оно было зафиксировано после выхода трейлера седьмого сезона летом 2017 года.

Последний сезон "Игры престолов" будет представлен зрителям в середине апреля 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов разной продолжительности. Создатели сериала обещали, что окончательное выяснение отношений в Вестеросе будет самым масштабным, а некоторые баталии превзойдут все то, что, что показывалось на экранах любого размера ранее.

После завершения основного шоу будут созданы несколько других сериалов, действие которых будет происходить в той же самой вселенной, но в другие исторические эпохи. Так, первый спин-офф, получивший название "Долгая ночь", расскажет о том, что происходило за несколько тысяч лет до событий "Игры престолов". Одну из ключевых ролей сыграет популярная австралийская актриса Наоми Уоттс. Дата премьеры этого проекта пока не уточнялась.




Источник: https://telegraf.com.ua
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