Мэтт Бомер сыграет в третьем сезоне "Грешницы"

Радостная новость для поклонников сериала "Грешница", в первом сезоне которого снялась Джессика Бил: канал USA Network объявил, что продлил "Грешницу" на 3 сезон.





"Объединять" сюжет всех теперь уже 3 сезонов по-прежнему будет Билл Пуллман, который вернётся к своей роли детектива Гарри Эмброуза. Общее описание сюжета 3 сезона уже известно: герою Пуллмана предстоит, казалось бы, абсолютно рутинное дело об автомобильной аварии в Дорчестере, штат Нью-Йорк, но очень быстро детектив сталкивается с совсем другим преступлением – и в результате вынужден расследовать "самый опасный и самый безумный случай в своей карьере".





Мэтт Бомер, которого сейчас можно увидеть в роли Ларри Трэйнора – Негативного Человека – в новом сериале "Роковой патруль" (Doom Patrol) по вселенной комиксов DC, в третьем сезоне "Грешницы" получит регулярную роль. Его героя по имени Джейми создатели сериала описывают как "благополучного жителя Дорчестера и будущего отца, который из-за произошедшего трагического случая будет искать у Эмброуза поддержку".











