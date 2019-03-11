Фильм "Капитан Марвел" окупился за три дня

Его кассовые сборы в домашнем прокате к завершению премьерных выходных составили 153 миллиона долларов, еще 302 миллиона долларов картина заработала в международном прокате.





Таким образом за три дня экранизация комиксов собрала 455 миллионов долларов, то есть полностью окупилась и начала приносить прибыль своим создателям. Самый внушительный старт за пределами Северной Америки проект продемонстрировал в Китае - 89,3 миллиона долларов, 24 миллиона долларов лента собрала в Южной Корее и 16,8 миллиона долларов в Великобритании.





"Капитан Марвел" стартовал с лучшим результатом в истории кино среди фильмов, посвященных женским персонажам. Предыдущий рекордсмен - "Красавица и чудовище" финишировал с 357 миллионами долларов. Также теперь это второй результат среди всех экранизаций комиксов, на первом месте остался другой фильм студии Marvel - "Мстители 3: Война бесконечности" (640,5 миллиона долларов).





Примечательно, что речь идет о героине, которая ранее не появлялась на большом экране. Главную роль исполнила лауреатка премии Американской Киноакадемии Бри Ларсон.





Успешный старт "Капитана Марвел" вывел киновселенную Marvel на новый уровень: совокупные кассовые сборы достигли 18 миллиардов долларов.



