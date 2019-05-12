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11 мая 19, 15:46
Главный демон "Сверхъестественного": Марк Шепард
Марк Шепард
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О самом сериале у Шеппарда воспоминания самые что ни на есть теплые, вот только концовка, на его взгляд, подкачала.
Возможно, в свете неизбежного завершения "Сверхъестественного", о котором объявили в марте, продюсеры сериала и уговорят Марка Шеппарда вернуться к роли Кроули, но пока актер настроен однозначно - бывший Король ада, попрощавшийся с "Сверхъестественным" в финале 12 сезона в мае 2017, до сих пор недоволен тем, как именно всё закончилось для его персонажа, и желанием вернуться не горит.

"Когда продюсеры решили, что нужно двигаться в другом направлении, они попытались избавиться от меня, не говоря мне, что собираются это сделать. Но в конце концов это стало очевидно, - вспоминает Шеппард. - Это была самая медленная, самая мучительная смерть из всех, что я когда-либо видел. В начале мой персонаж был самым умным в сериале, закончил же после двух сезонов - самым тупым. У них закончились идеи, что с ним можно сделать".

На вопросы, вернется ли он когда-нибудь в сериал в качестве приглашенной звезды, Марк - по крайней мере, пока - отвечает следующее: "Зачем? Я сделал все, что сделал. Вышло отлично. У меня есть новые занятия. Ради всего святого, смиритесь: я мертв! Протрите глаза: они убивали меня на протяжении двух лет!"

В 2019 году Марка можно было вновь наблюдать на малом экране - он снялся в небольшой (на 2 серии) роли в новом сериале по комиксам "Роковой патруль" (Doom Patrol). Возвращаться на ТВ в ближайшем будущем Шеппард, похоже, не планирует - он исправно ездит по фан-конвентам (прямо сейчас экс-Кроули общается с фанатами на Комик-Коне в Оттаве), записывает новую музыку и регулярно выкладывает в соцсетях семейные фото.

Источник: https://telegraf.com.ua
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