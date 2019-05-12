"Форсаж" может получить женский спин-офф

Студия Universal восхищается успехами Marvel и строит собственную киновселенную, где точно так же попираются законы физики – "Форсаж" уже обзавелся первым спин-оффом, посвященным героям Джейсона Стэтхэма и Дуэйна Джонсона, а теперь, по слухам, получит и второй – про героиню Шарлиз Терон.





Задел на спин-офф момент когда, Сайфер в исполнении Шарлиз Терон в конце фильма антигероиня, для разнообразия, не умерла, а спаслась.И вот теперь, похоже, сценарная "лазейка" создателям "Форсажа" пригодится – для съемок полноценного фильма о приключениях Сайфер. Пока непонятно, согласится ли на этот проект сама Шарлиз – и какой сценарист/режиссер займется непосредственной его реализацией.





Первый спин-офф франшизы, "Форсаж: Хоббс и Шоу", стартует в кинотеатрах 1 августа 2019, а заключительные (по крайней мере, официально) части основной серии, 9-я и 10-я, выйдут, соответственно, в 2020 и 2021 году.



