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11 мая 19, 15:55
"Форсаж" может получить женский спин-офф
Шарлиз Терон
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"Форсаж" уже обзавелся первым спин-оффом, посвященным героям Джейсона Стэтхэма и Дуэйна Джонсона, а теперь, по слухам, получит и второй – про героиню Шарлиз Терон.
Студия Universal восхищается успехами Marvel и строит собственную киновселенную, где точно так же попираются законы физики – "Форсаж" уже обзавелся первым спин-оффом, посвященным героям Джейсона Стэтхэма и Дуэйна Джонсона, а теперь, по слухам, получит и второй – про героиню Шарлиз Терон.

Задел на спин-офф момент когда, Сайфер в исполнении Шарлиз Терон в конце фильма антигероиня, для разнообразия, не умерла, а спаслась.И вот теперь, похоже, сценарная "лазейка" создателям "Форсажа" пригодится – для съемок полноценного фильма о приключениях Сайфер. Пока непонятно, согласится ли на этот проект сама Шарлиз – и какой сценарист/режиссер займется непосредственной его реализацией.

Первый спин-офф франшизы, "Форсаж: Хоббс и Шоу", стартует в кинотеатрах 1 августа 2019, а заключительные (по крайней мере, официально) части основной серии, 9-я и 10-я, выйдут, соответственно, в 2020 и 2021 году.

Источник: https://telegraf.com.ua
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