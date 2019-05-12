Женщины могут все: об американской комедии "Мошенницы"

Фильм Криса Эддисона является новым прочтением комедии Фрэнка Оза 1988 года "Отпетые мошенники" (оригинальное название ленты "Грязные, мерзкие негодяи"), которая, в свою очередь, была основана на комедии Ральфа Леви "Сказки на ночь", вышедшей в 1964 году. В двух этих фильмах, ставших образцом для подражания и прочным сюжетным фундаментом "Мошенниц", речь шла о состязании двух обаятельных — каждого по-своему — негодяев, которые на Французской Ривьере выманивали средства у богатых дам. В новой картине гендерные роли меняются — преступниками оказываются женщины, а жертвами соблазнения, объектами финансового интереса — олигархи, аристократы, нефтяные магнаты и прочие зажиточные курортники.









Идея своеобразной половой рокировки действующих лиц популярна в современном голливудском кино, стремящемся добиться равенства, продемонстрировав, что женщины на экране могут делать то, что до этого делали исключительно мужчины — и ничуть не хуже мужчин. Далеко за примерами ходить не нужно: в прошлом году в прокат вышла лента "8 подруг Оушена" Гэри Росса, которая сменила мужской криминальный коллектив из "11 друзей...". Одну из ролей в ней сыграла и Энн Хэтэуйэй, в "Мошенницах" выступившая на авансцену в образе аферистки Жозефины. Впрочем, в случае с новой картиной, обыгрывающей тему соблазнения, результатом которого является "нетрудовое" получение денежных и прочих средств, новая диспозиция рисковала сделать фильм менее "острым": все же представить ситуацию, в которой женщина (особенно привлекательная) крутит мужчиной — бесконечно легко.









Авторы фильма тоже так считают. И поэтому максимально усиливают невыносимую легкость афер, доводя их до ирреального сатирического абсурда. Его острый эффект дает о себе знать уже с первых сцен. В одной простая австралийская девушка Пенни (Ребел Уилсон) с максимально возможной непосредственностью добивается от мужчины всего, что ей необходимо (в том числе денежного перевода на PayPal), просто демонстрируя ему в пропитом баре с экрана телефона фото выдающейся (вперед) женской груди — даже не своей. В другой — изысканная Жозефина в дорогом французском казино, карикатурно изображая недалекую американку, обводит вокруг своего тонкого ухоженного пальца богатого аристократа.









Высокий и массовый стили облапошивания мужчин, которые одинаково успешно (и без намека на душевные сомнения, мораль в ленте искать бессмысленно) используют героини, сталкиваются, когда Пенни приезжает на Французскую Ривьеру на "гастроли". Сперва Жозефина пытается избавиться от конкурентки, проводящей нехитрые аферы уже не в грязных барах, но пятизвездочных отелях (все так же успешно эксплуатируя мужскую природу); потом — становится ее учительницей; а дальше — соперницей. Героини заключают пари: та из них, кто первая окрутит молодого компьютерщика, заработавшего миллионы созданием мобильных приложений (ходульный, поскольку так и задумано, Алекс Шарп), — будет мошенничать на курорте единовластно.









К счастью для юмористического потенциала картины, полноценного Пигмалиона из Жозефины не выходит. Поэтому в борьбе друг с другом мошенницы используют самобытные приемы, которые изначально выпукло характеризовали (и разделяли) их. Аристократически бледная Жозефина практикует показательные, часто мелодраматические, кривляния, завершая их скорбным восклицательным знаком одинокой глицериновой слезинки из краешка глаза. Пышущая дородным здоровьем Пенни, наоборот, в поведении барражирует на грани эксцентрики, а в словах — не гнушается примитива. Ребел Уилсон с достойной уважения решимостью создает ее образ, делая особенности фигуры отличным инструментом комедии.

Удалой "низовой" юмор актрисы постепенно инфицирует все происходящее на экране. Именно она является истинным победителем ленты, независимо от результата "капиталистического соревнования" аферисток (его зрители, знакомые с оригиналом, могут заранее и без труда предположить).