Но сегодня особенный день – компания Disney рассказала, когда выйдут самые ожидаемые зрелищные фильмы. Как оказалось, у киностудии и ее подразделений (Marvel Studios и Pixar, Lucasfilm и Disney Animation, Disney Originals и Fox) грандиозные планы. Так в ближайшие 8 лет ими будет представлено не менее 65 картин разных жанров.

А вот информация для поклонников фильма «Аватар», которые так и ждут его продолжения. По официальной информации, вторая часть картины будет выпущена 17 декабря 2021 года, а третья, четвертая и финальная часть выйдут 22 декабря 2023, 19 декабря 2025 и 17 декабря 2027, соответственно.





Есть информация о релизах продолжений «Звездных войн». Предполагается выпуск трех новых эпизодов, которые войдут в одну серию. Первый фильм, который пока не имеет названия, будет представлен 16 декабря 2022, а второй и третий, выйдут с интервалами в год.





И все же супергерои — наше все! Зрители во всех странах обожают такие фильмы, где со злом борются персонажи с обостренным чувством справедливости и невероятными способностями. Поэтому и немудрено, что больше всего ожидается премьер фильмов, где они присутствуют. Итак, на ближайшие годы студией Marvel запланирован выход сразу 8 фильмов о приключениях супергероев. Два фильма выйдут в 2021 году и по три картины компания представит в 2022 и 2023 годах.





Кроме этих громких и ожидаемых релизов, Disney планирует выпустить порядка 7-ми мультипликаций, а самый ближайший релиз – премьера фильма о Человеке Пауке, намеченная на 4 июля сего года.

Источник: itcrumbs.ru

