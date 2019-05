Звезда Игры престолов Кларк снимется в биографическом фильме

Киноактриса Эмилия Кларк, которая исполнила роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов", сыграет в биографической мелодраме о поэтессе Элизабет Барретт. Об этом сообщает Variety.

Фильм "Позволь мне перечесть" (Let Me Count the Ways) расскажет о романе и браке Барретт с драматургом Робертом Браунингом. Кто его сыграет, пока не сообщается.

Режиссером картины выступит Бьорн Рунге ("Жены"). Дата выхода ленты также неизвестна.

Элизабет Барретт Браунинг - известная английская поэтесса Викторианской эпохи. Пик ее популярности пришелся на 1850-е годы, когда была выпущена одна из наиболее известных ее работ - "Сонеты с португальского" (сборник любовных стихов).

Восьмой сезон "Игра престолов" заканчивается - 19 мая выйдет последняя шестая серия.