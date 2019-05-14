Трейлер 2 сезона сериала "Большая маленькая ложь" (ВИДЕО)

Уже 9 июня зрители смогут увидеть продолжение увлекательной истории о женщинах, которых объединяет внезапное убийство в школе. Но пока сериал еще не вышел в прокат, его авторы опубликовали еще один официальный трейлер 2 сезона.





Телеканал HBO готовится к немалой премьере: уже 9 июня поклонники смогут увидеть 2 сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь". А пока миллионы зрителей могут лишь гадать, как продолжится захватывающая история, в сети опубликовали еще один официальный трейлер.





В эмоциональном ролике женщины из так называемой "Монтерейской пятерки" изо всех сил пытаться скрыть свои тайны, связанные с убийством на благотворительном балу. Кроме этого, во 2 сезоне сериала "Большая маленькая ложь" на телеэкранах появится Мерил Стрип, которая мастерски сыграла маму Перри. Она с подозрением относится ко всем и пытается раскрыть имя убийцы своего сына.





"Она к нам доберется, она доберется до нас всех. Ложь", – говорит актриса Зои Кравиц в трейлере.





Перед ожидаемой премьерой в сети опубликовали трейлер, который является первым анонсом от авторов "Большой маленькой лжи". До этого знаменитые актрисы, сыгравшие главные роли в киноленте, публиковали кадры со съемочной площадки. В частности, на фото появились Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Вудли, Лори Дерн и Мерил Стрип.











