Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.43
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
13 мая 19, 18:25
Трейлер 2 сезона сериала "Большая маленькая ложь" (ВИДЕО)
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Авторы популярного сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) готовят для киноманов громкую премьеру.
Уже 9 июня зрители смогут увидеть продолжение увлекательной истории о женщинах, которых объединяет внезапное убийство в школе. Но пока сериал еще не вышел в прокат, его авторы опубликовали еще один официальный трейлер 2 сезона.

Телеканал HBO готовится к немалой премьере: уже 9 июня поклонники смогут увидеть 2 сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь". А пока миллионы зрителей могут лишь гадать, как продолжится захватывающая история, в сети опубликовали еще один официальный трейлер.

В эмоциональном ролике женщины из так называемой "Монтерейской пятерки" изо всех сил пытаться скрыть свои тайны, связанные с убийством на благотворительном балу. Кроме этого, во 2 сезоне сериала "Большая маленькая ложь" на телеэкранах появится Мерил Стрип, которая мастерски сыграла маму Перри. Она с подозрением относится ко всем и пытается раскрыть имя убийцы своего сына.

"Она к нам доберется, она доберется до нас всех. Ложь", – говорит актриса Зои Кравиц в трейлере.

Перед ожидаемой премьерой в сети опубликовали трейлер, который является первым анонсом от авторов "Большой маленькой лжи". До этого знаменитые актрисы, сыгравшие главные роли в киноленте, публиковали кадры со съемочной площадки. В частности, на фото появились Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Вудли, Лори Дерн и Мерил Стрип.




Источник: https://telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Появился 17-секундный тизер финала "Игры престолов": видео
noimageИсторический момент в кино
noimageПервый тизер сериала "Хранители" от HBO (ВИДЕО)
noimageТрейлер эпизода "Игры престолов" 8 сезон 6 серия (ВИДЕО)
noimageШарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины
Лента новостей