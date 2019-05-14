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13 мая 19, 18:30
Трейлер эпизода "Игры престолов" 8 сезон 6 серия (ВИДЕО)
Игра престолов
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Премьера шестой серии состоится 19 мая в США и 20 мая в Украине.
Телеканал HBO выложил в сеть трейлер шестого (последнего) эпизода восьмого сезона "Игры престолов". 

Новый трейлер шестого, финального эпизода "Игры престолов" 8 сезон был опубликован на YouTube-канале сериала.

6 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 19 мая 2019 года и в ночь на 20 мая ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Шестой эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 20 минут. 

Создатели сериала "Игра престолов" в тизере показывают, как в Королевской гавани наступила настоящая разруха после войны за Железный трон. Дейнерис Таргариен с высоты смотрит на руины, в то время как Тирион Ланнистер с нескрываемым ужасом смотрит, что случилось с его бывшей домом. Кто выиграет битву и станет королем Семи королевств – мы узнаем уже в этой серии.




Источник: https://telegraf.com.ua
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