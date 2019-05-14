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13 мая 19, 18:36
Исторический момент в кино
Гений и безумец
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В украинском прокате стартует показ биографической исторической ирландской детективной драмы "Гений и безумец".
Фильм Фарада Сафина "Гений и безумец" сводит оскароносных актеров в эксцентричном дуэте. 

Исполнителем главной роли и продюсером стал Мел Гибсон, также одну из главных ролей исполнил Шон Пенн. Фильм "Гений и безумец" был снят по книге Саймона Винчестера "Хирург с Кроуторн История убийства, безумие и любви к словам". На эту историю Мел Гибсон обратил внимание еще 17 лет назад. Авторами сценария выступили Джон Бурмен - трижды обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля, номинант на премию "Оскар" и "Золотой глобус" ("Лишение", "Генерал") и Тодд Комарники ("Чудо на Гудзоне").

Сюжет фильма "Гений и безумец" переносит зрителя в Англию середины XIX века. Перед членами Британской академии наук стоит колоссальная задача - составить новый словарь английского языка, который будет содержать все известные слова и выражения. Это, кроме всего прочего, должно укрепить колониальное влияние, а также принести хорошие доходы издателям. Такие новации пробовались и раньше, но всегда терпели поражение. Академики решили обратиться к полиглоту, профессору Оксфордского университета и всесторонне развитого человека Джеймса Мюррея (Мел Гибсон). Он с энтузиазмом берется за эту работу, предложив интересный способ сбора информации о малоизвестных и новых слов - каждый житель империи мог прислать ему письмо со словом и ссылкой на книгу-источник. По ходу работы Мюррей отмечает, что наиболее активным помощником по переписке становится доктор Уильям Майнор (Шон Пенн), который, как выясняется позже, находится на лечении в психиатрической больнице через тяжелый приступ паранойи и шизофрении, которые довели его до непреднамеренного убийства.

Источник: https://kinoafisha.ua
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