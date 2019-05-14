Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.43
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
13 мая 19, 19:45
Появился 17-секундный тизер финала "Игры престолов": видео
Игры престолов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тизер к последней серии телеэпопеи собрал большое количество дизлайков: почти половину от всех реакций просмотревших ролик
Американский канал НBO показал тизер шестого - завершающего - эпизода фэнтезийского сериала "Игра престолов", который выйдет на экраны в США вечером 19 мая (рано утром 20 мая по Киеву).

Финал эпопеи будет впечатляющим: 1 час 20 минут.

В 17-секундном ролике видно Тириона Ланнистера, Арью Старк и, в конце, Дейнерис Таргариен.

Сегодня, 13 мая рано утром по киевскому времени, на экраны вышла предпоследняя серия финального сезона.

Game of Thrones - сверхпопулярный американский фэнтези-телесериал канала НВО, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.

Ранее был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (осторожно, спойлер!).
liga.net
Ещё по теме:
Промо нового эпизода "Game of Thrones" покорило интернет
Россияне не смогут посмотреть Игры Престолов и Во все тяжкие
Последний эпизод "Игры престолов" станет самым длинным
Стало известно, кто доживет до конца "Игры престолов"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Исторический момент в кино
noimageПервый тизер сериала "Хранители" от HBO (ВИДЕО)
noimageТрейлер эпизода "Игры престолов" 8 сезон 6 серия (ВИДЕО)
noimageШарлиз Терон оскорбило предложение сыграть мать Чудо-женщины
noimageТрейлер 2 сезона сериала "Большая маленькая ложь" (ВИДЕО)
Лента новостей