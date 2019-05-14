Каннский фестиваль 2019: список номинантов кинопремии

Представители Каннского фестиваля 2019, который состоится в этом году 72 раз подряд, объявили список номинантов. Среди заявленных работ присутствует и украинская лента EVGE ("Домой") крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.





Ожидается, что кинособытие с 14 по 25 мая посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. Пока же во Францию уже прибывают первые звездные гости одного из самых громких кинособытий года.





За несколько недель до фестиваля организаторы обнародовали список заявленных кинолент.





В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин.





За главную "Золотую пальмовую ветвь" поборются картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие. Фестиваль, в частности, откроет кинолента The Dead Don't Die режиссера Джима Джармуша.





В программе "Особый взгляд" представлено 16 кинолент, среди которых есть украинская – под названием EVGE режиссера Наримана Алиева. Кинокартина рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого отправились жить в Киев после аннексии Крыма.





Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах – 6, и на полуночных – 1 фильм. Полный список фильмов вы можете посмотреть на официальном сайте Каннского фестиваля.



