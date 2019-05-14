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Кино
Новости кино
14 мая 19, 12:08
Каннский фестиваль 2019: список номинантов кинопремии
Каннский фестиваль 2019
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Международный Каннский кинофестиваль отгремит в курортном городе Канны.
Представители Каннского фестиваля 2019, который состоится в этом году 72 раз подряд, объявили список номинантов. Среди заявленных работ присутствует и украинская лента EVGE ("Домой") крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

Ожидается, что кинособытие с 14 по 25 мая посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. Пока же во Францию уже прибывают первые звездные гости одного из самых громких кинособытий года.

За несколько недель до фестиваля организаторы обнародовали список заявленных кинолент. 

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин. 

За главную "Золотую пальмовую ветвь" поборются картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие. Фестиваль, в частности, откроет кинолента The Dead Don't Die режиссера Джима Джармуша.

В программе "Особый взгляд" представлено 16 кинолент, среди которых есть украинская – под названием EVGE режиссера Наримана Алиева. Кинокартина рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого отправились жить в Киев после аннексии Крыма.

Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах – 6, и на полуночных – 1 фильм. Полный список фильмов вы можете посмотреть на официальном сайте Каннского фестиваля.

Источник: https://telegraf.com.ua
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