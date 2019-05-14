Джордж Клуни отговаривал Бена Аффлека играть Бэтмена

Весь груз ответственности за провал "Бэтмена и Робина" лег на плечи актера, и потому он настоятельно советовал Бену Аффлеку отклонить предложение от студии DC. Но кто его слушал.





В 1997 году Джордж Клуни уже был популярной звездой благодаря сериалу "Скорая помощь", но тогда он еще не представлял, как тяжело могут ударить по актеру неоправданные ожидания зрителей. "Я взял на себя весь огонь, — вспоминал Клуни в беседе с журналистами. — Я играл Бэтмена и оказался не очень хорош, как и сам фильм. Из-за этого провала мне пришлось переосмыслить свой подход к работе, ведь я больше не был просто актером, получившим роль, а нес за ленту личную ответственность".





Именно этот факт заставил Джорджа серьезно поговорить с Беном Аффлеком, с которым актер продюсировал проект "Операция "Арго"", и дать ему совет. "У нас действительно состоялся разговор. Я сказал ему: "Не делай этого". Я исходил лишь из своего опыта, но он справился прекрасно", — рассказал Клуни.





Стоит признать, что Аффлеку следовало прислушаться к совету коллеги, поскольку образ Бэтмена не сделал звезду счастливее. До того, как примерить супергеройский костюм, Бен столкнулся с недовольством фанатов, а позже тяжело переживал провал фильмов "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости".



